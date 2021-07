'Vildt' fund midt i Odense

Et noget eksotisk fund blev onsdag gjort på gaden i Odense.

Her faldt en gruppe borgere nemlig over en kongeboa, som var sluppet løs. Det skriver Fyns Politi på Twitter, hvor de også har vedhæftet et billede af slangen.

Kongeboaen stammer oprindeligt fra Syd- og Mellemamerika, men i dag blev den altså fundet på Nørregade i centrum af Odense og indfanget af en borgerne, oplyser politiet.

På det sociale medie efterlyser de nu ejeren af slangen, som i naturen kan blive helt op til fire meter lang.

'Ved du noget om slangen eller ejeren, hører vi gerne fra dig,' skriver politiet.