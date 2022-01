Vildt fund: Opdager 200 millioner år gamle dinosaur fodspor

På en strand i den walisiske by Penarth er der gjort et vildt fund.

Det viser sig nemlig, at nogle fodspor, som blev spottet allerede i 2020, formentlig er 200 millioner år gamle dinosaur fodspor.

Det skriver CNN.

Mange henvendelser

Allerede i 2020 modtog Londons naturhistoriske museum billeder af fodsporene, og til at begynde med var de skeptiske over for fundet.

- Vi får mange henvendelser fra offentligheden omkring ting, der kunne være spor, men mange af dem af geologiske træk, der nemt kan forveksles med dem, forklarer Dr. Susannah Maidment, som er en af de palæontologer, der har været med til at forske i fundet, ifølge CNN.

Alligevel vurderede forskerne, at billederne muligvis kunne være af rigtige fodspor. Derfor drog et hold af forskere til Penarth for at undersøge sporene nærmere.

Her konkluderede de, at fodsporene rigtig nok måtte stamme fra et dyr.

Millioner år gamle

Fodsporene menes at have tilhørt de såkaldte sauropoder, som var langhalsede, planteædende dinosaurer, eller et dyr fra samme slægt. Eksperterne antager, at fodsporene er fra den geologiske periode Trias for cirka 251-200 millioner år siden.

Årsagen til dette er, at man ved, at sauropoder levede i Storbritannien i førnævnte periode, forklarer Susannah Maidment ifølge CNN.

Derudover er knoglerne fra en anden sauropod fra samme periode tidligere blevet fundet i Somerset i det sydvestlige England, fortæller Paul Barrett, der ligesom Maidment har været med til at forske i fundet, i en pressemeddelelse fra Londons naturhistoriske museum.

Fodsporene vil forblive på stranden i Penarth til tidevandet slider dem væk, oplyser museet.