Vildt fund på britisk strand

For 236 millioner år siden levede et tusindben på 2,5 meter, der vejede mere end 50 kg.

Det største fossil af dette monster er fundet på en strand i Nordøstengland, mere specifikt Northumberland, skriver BBC.

Fossilet blev fundet helt tilfældigt. En kampesten var faldet ned på stranden og var revnet, hvilket gjorde fossilet tydeligt.

- En tidligere ph.d.-studerende gik en tur på stranden og faldt over fossilet, lyder det fra Niel Davis, professor ved Cambridges afdeling for Earth Sience.

Spiste dyr

Fossilet er 35 cm langt, og det levede dengang, der var et langt mere tropisk klima i området. Forskerne mener, at den blev fundet i en tidligere flodkanal, og det muligvis ikke er et fossil af et dødt dyr, men et eksoskelet, som tusindbenet har smidt, da det voksede.

Og ligesom med nulevende tusindben er navnet noget af en overdrivelse. Man mener, at det store forhistoriske tusindben havde mellem 32 og 64 ben.

Fossilet er kun den tredje af sin slags, som er fundet. De to andre blev fundet i Tyskland, men det engelske er altså det største og ældste. Eksperter mener, at tusindbenene kunne blive så store, fordi de havde en diæt med højt næringsindhold, som blandt andet bestod af nødder, frø, små dyr og padder.