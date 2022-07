Vildt fund på russisk rigmands superyacht

Amerikanske myndigheder melder om et yderst 'interessant' fund ombord på en russisk yacht, som blev beslaglagt i Fiji

Der er ikke lavet ret mange af dem, og nu mener amerikanske myndigheder at have fundet et ombord på en russisk rigmands superyacht.

Nemlig et Fabergé-æg - eller et 'muligt' Fabergé-æg, som den officielle udmelding lyder.

Det skriver britiske The Guardian.

Vildt fund

Det vilde fund skulle være sket ombord på en russisk oligarks superyacht, som amerikanske myndigheder havde beslaglagt sidste måned i Fiji og sejlet til San Diego i Californien i USA.

Det fortalte viceanklager Lisa Monaco til en sikkerhedskonference i Aspen i delstaten Colorado onsdag.

- Lad os komme til de saftige detaljer: Yachter. Vi har fundet nogle virkelig interessant ting... Vi fandt et Fabergé-æg - eller et muligt Fabergé-æg på en af disse yachter. Så det bliver mere og mere interessant, fortalte hun til konferencen ifølge mediet.

Den omtalte yacht skulle angiveligt hedde 'Amadea' og koste et svimlende beløb på 300 millioner dollars.

Hvis ægget viser sig at være autentisk, er det ifølge viceanklageren et af de få, der er tilbage i verden, til en værdi af flere millioner dollars.

Et Fabergé-æg er et smykkeæg, som blev lavet af Peter Carl Fabergé for de russiske zarer mellem 1885 og 1917.

Der blev dengang lavet 50 til den royale familie - de såkaldte 'kejser-æg' - hvoraf 43 af dem er bevaret.