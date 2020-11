Vildt fund under lavaaske: Skoldet ihjel for 2000 år siden

Arkæologer har fundet resterne af to mænd, der blev skoldet ihjel af vulkanudbruddet ved Pompeji i år 79.

Og det er et helt særligt fund. De to mænd er nemlig usædvanligt godt velbevarede, selvom det er knap 2000 år siden, at den antikke romerske by blev ødelagt.

Det tyder på, at fundene er en rig mand og hans mandlige slave, der ikke nåede at flygte fra Mount Vesuvius udbrud.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og AP.

Rigmand og slave

Mændene er så velbevarede, at det har været muligt både nogenlunde at analysere sig frem til deres aldre og status.

Den ene mand mener man har været mellem 30 og 40 år gammel og af høj status. Selvom han har været dækket af lavaaske, er der spor af en uldkappe under halsen.

Der blev også fundet rester af hvid maling, der kan tyde på, at en væg er kollapset. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Den anden mand var sandsynligvis mellem 18 og 23 år, da vulkanen gik i udbrud. Han var iklædt en tunika, og flere af hans ryghvirvler var knust. Det kan derfor tyde på, at han har været en slave.

Man kan se på resterne af mændenes knogler, at den ene havde stærke knogler, mens den anden tydeligvis havde udført hårdt, fysisk arbejde. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Fundet afslører endda, hvordan kroppe havde positioneret sig i det øjeblik, de døde.

- Disse to ofre søge måske tilflugt, da de blev ramt af pyroklastisk vulkanudbrud (glødelavine, red.) omkring klokken 9 om morgenen, siger Massimo Osanna, som er direktør for det arkæologiske område, og fortsætter:

- De er døde ved termisk chok, hvilket også demonstreres af deres knyttede fødder og hænder.

Underjordisk kammer

Det er muligt at se så nøje, hvem personerne var, og hvordan de døde, da både mændenes tænder og knogler er bevaret.

De hulrum, der er ladt tilbage, bliver fyldt med gips, så det er muligt at vise omridset af deres kroppe.

De to mænd lå på ryggen, da de døde af termisk chok. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

De to mænd blev fundet under to meters lag af aske i Civita Giuliana, som ligger 700 meter nordvest for centrum af det gamle Pompeji.

De blev fundet liggende på ryggen i et underjordisk kammer i området med en stor villa, der bliver udgravet.

Byen Pompeji husede cirka 13.000 mennesker, da udbruddet skete.