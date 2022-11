Vildt fund vil 'omskrive historien'

Udgraverne har netop gjort sig lidt af en opdagelse i Italien.

For i en varm kilde i Toscana har de fundet en række bronzestatuer, som ifølge de italienske myndigheder vil 'omskrive historien'.

De kan nemlig være med til at give en forståelse af overgangen fra den etruskiske civilisation til Romerriget for mere end 2.000 år siden.

Det skriver AP.

Fundet blev gjort i udgravningsområdet San Casciano dei Bagni, nær byen Siena, og er en af de vigtigste opdagelser i landet, hvis ikke den vigtigste, fortæller Massimo Osanna, der er direktør for de italienske museer.

Derudover er statuerne i mere eller mindre perfekt stand, da de har været begravet dybt i mudder.

Her ses en af de statuer, som er blevet gravet frem af mudderet. Foto: Ritzau Scanpix

De bad sammen

Jacopo Tabolli, der har haft ansvaret for udgravningen, fortæller, at fundet er så spektakulært, fordi det især kan være med til at vise, hvorfor og hvordan Romerriget udviklede sig i perioden lige før vores tidsregning.

Det mest unikke ved statuerne er, at de både har latinske og etruskiske inskriptioner. I forskernes øjne er det et udtryk for, at de to folkefærd bad sammen ved de varme kilder.