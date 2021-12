Vildt guldfund: Finder 500 år gammel ring

Dan Christensen gjorde sig noget af et fund med sin metaldetektor, da han var på jagt efter spændende metalfund på de sønderjyske marker

Detektorføreren fandt nemlig en knap 500 gram tung guldring, der er dateret mellem år 1400 og 1700. Herefter tog Dan Christiansen fat i museumsinspektør Claus Feveile for at fortælle om guldringen.

Det skriver Sydvestjyske Museer på deres hjemmeside.

For et sted mellem 1400 og 1700 år siden har der ligget huse på marken, og guldringen var gravet ned i et af dem.

Når en så gammel guldring dukker op, er en af teorierne ofte, at den kan have været ofret til guderne, men Claus Feveile hælder mest til at der er en anden grund til, at ringen blev gravet ned.

- Når man ofrede noget på den tid gjorde man det som regel i vådområder, i moser fx, og vi ved at der har ligget et stort vådområde tæt på fundstedet, så hvis ringen var et offer til guderne, ville den have ligget derude, siger Claus Feveile til hjemmesiden

Halsringen kan opleves gratis på Museet Ribes Vikinger, Odins Plads 1, Ribe fra lørdag den 18. december til 23. december