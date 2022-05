Vildt: Her stiger fjernvarmeprisen med næsten 200 procent

Er man bosat i Allerød Kommune i Nordsjælland, kan man fremover risikere en voldsom stigning på sin varmeregning.

Fra 1. august vil borgere i kommunen, der er kunder hos AK Fjernvarme, nemlig skulle betale op til 188 procent mere for deres varme.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside, skriver TV2 Lorry.

Kommunen begrunder prisstigningen med Ruslands invasion af Ukraine, som har fået energipriserne til at skyde i vejret.

AK Fjernvarmes varmeproduktion er nemlig baseret 100 procent på naturgas, og eftersom det er lovpligtigt, at fjernvarmeselskaberne hverken må tjene eller tabe penge på driften, hæver selskabet nu taksterne, lyder det i pressemeddelelsen fra kommunen.

'En usikker tid'

Ifølge TV2 Lorry rammer prisstigningerne 61 procent af borgerne i Allerød Kommune.

- Det er enormt frustrerende, for det er virkelig mærkbart. Det er rundt regnet en tredoblet stigning i udgifterne, siger 1. viceborgmester og formand for Miljø-, Erhvervs og Byudvalget i Allerød Miki Dam Larsen (S) til mediet.

- Det er bekymrende for købekraften, når der samtidig er en generel inflation, og vi på mange planer ser stigende priser. Det gælder også kommunen, der står over for en presset økonomi. Så vi skal nok alle forberede os på en usikker tid rent prismæssigt, fortsætter han.