Vildt kaos: Kvinde ramt af motorsav

Ordene til Monty Pythons 'I'm a lumberjack and I'm okay", var millimeter fra ikke at passe, da to canadiere gav sig til at fælde et stort træ i Kitchener, Ontario. Det skriver VG.

Det hele starter med, at den ene skovhugger taber sin motorsav ned på sin makker, der står lidt længere ned af stigen. Efter hun bliver ramt af motorsaven bryder helvede løs, og der vælter en træstamme ned mod hende, som hun kun lige akkurat undgår at blive ramt af. Herefter vælter både en stige og flere grene ned mod den uheldige kvinde, der heldigvis undgår at blive ramt og komme til skade.

Du kan se den kaotiske situation i videofeltet over artiklen.

