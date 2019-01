Vildt kapløb på havet: - Aldrig igen

Ekstra Bladet har viderebragt læsernes spørgsmål til den danske duo på vandet. Se alle svarene her

Skider I i havet? Er I ikke trængende? Har I været bange på noget tidspunkt? Kunne I finde på at gøre det igen?

Det er væltet ind med spørgsmål til Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen, der lige nu kæmper sig gennem bølgerne på Atlanterhavet som en del af konkurrencen Talisker Whisky Atlantic Challenge. De har været på vandet i over seks uger og nærmer sig målet Antigua i Caribien.

Ekstra Bladets læsere har fulgt hele den hårde rejse, og mange læsere har undervejs sendt spørgsmål til duoen. Dem har vi nu haft mulighed for at viderebringe til de to danskere på havet. Du kan se alle svarene i videoen øverst i artiklen.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer. Vis mere Luk

Ud over spørgsmål er der også sendt masser af rosende ord mod den lille robåd på Atlanterhavet.

"Fantastisk præstation I har gang i," skriver Jens, mens en, der kalder sig Skipper, skriver: 'God vind det sidste stykke. I er for seje.'

Og det varmer på Atlanten, at der bliver heppet fra Danmark.

- Det er overvældende, siger Lasse Wulff Hansen, der er overrasket over, hvor mange der følger med i deres rejse.

Sådan foregår konkurrencen I alt 28 robåde deltager i konkurrencen 'Talisker Whisky Atlantic Chellenge', som begynder på La Gomera og og slutter ved målstregen godt 5000 kilometer tværs over Atlanten på Antigua i Caribien. Hvert hold dyster mod andre hold med tilsvarende antal roere. Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen, der stiller op som 'The Wolfpack Gym powered by Garmin' kæmper således mod fire andre 'par' i deres kategori. Man kan være 1-5 deltagere på et hold. Du kan løbet igennem se stillingen på linket her og følge danskerne i billeder her. Vis mere Luk

