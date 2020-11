Vildt kloak-fund: 2000 år gammel buste muret inde

Busten er øjensynligt i god stand, og det var kun på takket være en renoveringsopgaven i kloakken, at man fandt den

En 2000 år gammel buste, der forestiller Hermes, en af de græske guder, er blevet fundet i en kloak under hovedstaden Athen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Busten er øjensynligt i god stand, og det var kun være takket være en renoveringsopgave i kloakken, at man fandt den.

Kulturministeriet i Grækenland forklarer, at man formoder, at busten er blevet brugt til at markere en gade.

Muret inde

Busten af Hermes er blevet dateret tilbage til cirka 300 år før vores tidsregning, men er på et ukendt tidspunkt blevet muret ind i kloakken i det centrale Athen.

Særligt ved denne buste er, at Hermes er blevet afbilledet i en mere moden udgave, end den ellers yngre udgave af ham, som oftest bliver fremstillet.

Det er usikkert, hvem der har fremstillet busten, men den græske ministerium beskriver ifølge AP, at den er lavet i stil med billedehuggerens Alcamenes værker.