Vildt løfte: Kæmpe lønstigning til to millioner

Tyskland planlægger at hæve mindstelønnen og dermed give to millioner tyskere en stor lønstigning

Omkring to millioner tyskere kan glæde sig til at få et nøk opad på lønnen, efter den nye, kommende tyske regering med socialdemokratiske Olaf Scholz i spidsen vil hæve mindstelønnen i landet.

Det skriver CNN.

De tre partier bag regeringsgrundlaget, som består Scholz' parti SPD, De Grønne og det liberale FPD, er blevet enige om at hæve mindstelønnen i den europæiske stormagt fra den nuværende sats på 9,60 euro, cirka 71 kroner, til 12 euro, cirka 89 kroner.

20 procent mere

Dermed står omkring to millioner tyskere, cirka 5 procent af arbejdskraften i Tyskland, til at få en ordentligt lønstigning på over 20 procent.

Den tyske centralbank har tidligere på ugen været ude at kritisere regeringens plan om at hæve mindstelønnen, hvor de kaldte planen 'bekymrende'.

Centralbanken er blandt andet bekymret over, hvilken effekt stigningen vil have på højere lønninger og på inflationen i landet.

Tyskland har i forvejen en af de højeste mindstelønssatser i EU, efter den blev introduceret i landet tilbage i 2015. Det er stadig uklart, hvornår den nye stigning af mindstelønnen vil træde i kraft.