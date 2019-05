Vildt naturfænomen: Derfor er havet selvlysende

Det ligner noget fra 'Avatar' eller en anden sci-fi film, men det er sådan set bare naturen, der slår sig løs. I sidste uge lyste havet op i en vild rave-agtig blå farve, ud for den kinesiske by Fuzhou. Et fænomen, der kaldes 'blue tears - eller 'morild' på dansk.

Årsagen til det smukke maritime lysshow skal findes i en bestemt type alger, der går under navnet 'noctiluca scintillans' eller i forskellige fisk og blæksprutter.

Havvæsnerne udskiller et bestemt stof, der får havet til at lyse op, når det bliver brudt af en bølge eller af vandsprøjt. Det kan enten være for at jage rovdyr væk, lokke byttedyr til eller for at tiltrække mager, at havdyrene udskiller stoffet. 'Blue tears' finder oftest sted, når vejret er varmt og roligt.

Du kan se det smukke fænomen 'blue tears' i videoen over artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Naturen er fantastisk, og for få uger siden tog en italiensk fotograf nye flotte optagelser af krateret i Turkmenistan, der har brændt i over 40 år. Du kan se de flotte optagelser af 'Døren til helvede' her. Video: AP

Døren til helvede: Krater har brændt i over 40 år