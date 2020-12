Vildt nazi-fund på havets bund i Østersøen

Tyske dykkere har gjort et opsigtsvækkende fund på bunden af Østersøen.

Mens de ledte efter mistede fiskenet, dykkede de nemlig direkte ind i en kodningsmaskine brugt af nazisterne under Anden Verdenskrig.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De troede, at det var en skrivemaskine ... Foto: Ritzau Scanpix

Man mener, at maskinen er blevet smidt overbord fra en synkende ubåd.

Ved første øjekast troede dykkerne, at det var en gammel skrivemaskine, som de pludselig havde mellem hænderne.

Men det var altså en såkaldt Enigma-maskine, de fandt.

- Jeg har gjort mange spændende og underlige opdagelser over de seneste 20 år. Men jeg har aldrig i mine drømme tænkt, at jeg ville finde en af de legendariske Enigma-maskiner, siger undervandsarkæolog Florian Huber til Reuters.

Det var Florian Huber i midten, der fandt maskinen. Foto: Ritzau Scanpix

Mere præcist blev fundet gjort ved Gelting-bugten ikke langt fra Als.

Nazister bruge Enigma-maskinerne til at sende og modtage hemmelige beskeder i krypteret form under krigen.

I sidste ende lykkedes det dog britiske kryptografer at knække koden, hvilket var med til at gøre, at Alliancen fik kontrollen over store maritime områder i Atlanterhavet.

Kort før nazisterne overgav sig i maj 1945, blev 50 ubåde beordret sænket i Gelting-bugten tæt på den danske grænse, og det her, man mener, at maskinen stammer fra.

Selvom der er blevet produceret mange tusinde Enigma-maskiner, kender man kun til få hundrede eksemplarer i dag.

De sælges for mere end 100 tusinde kroner på auktioner.

Den omtalte Enigma-maskine er blevet overleveret til et museum i Schleswig.

Sådan ser Enigma-maskinen ud i god stand. Foto: Ritzau Scanpix/Alessia Pierdo Omenico

