Vildt plastik-fund i dansk torsk

Fiskeskipper Jørgen Olesen fra Hvide Sande og hans besætning om bord på kutteren RI427 Anette-Helene fik klimaudfordringerne helt ind på livet, da de mandag hev torsk i land.

Ud af et stort hul fra mavesækken på en af torskene kunne de ane noget plastik. De åbnede torsken, og ud kom en pakke pålæg fra Tulip.

Det fortæller Jørgen Olesen, der også har dokumenteret fundet i en video, som har har lagt ud på facebook. Du kan se videoen øverst i artiklen.

- Vi vidste ikke, hvad det var. Vi kunne bare se, at der stak noget plastik ud af maven.

- Hvor ofte finder i en pakke pålæg i en torsk?

- Det har jeg aldrig set før. Det minder lidt om, når man ser de hvaler, der er fyldt med plastik, eller skildpadder, der har viklet plastik rundt om skjoldet, fortæller fiskeskipperen til Ekstra Bladet.

Ikke usandsynligt

Ifølge kommunernes internationale miljøorganisation KIMO dumpes der hvert år 20.000 tons affald i Nordsøen. Havbiolog Julie Juanita Larsen er heller ikke overrasket over, at torsken har spist en hel pålægspakke.

- Torsk i Nordsøen jager muslinger og krebs på bunden, men også større fisk som sild og brislinger. Så det er slet ikke utænkeligt, at den kan spise en pakke pålæg.

- Jeg ved, at der for nylig er blevet fundet en øldåse i en torsk, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge Julie er videoen et bevis på, at fiskene i de danske farvande svømmer rundt og indtager plastik.

- Vi bryster os af, at plastikforureningen ikke er så slem i Danmark, men den her video viser, at der også er et problem herhjemme, siger havbiologen.

Hvordan pålægspakken er endt i havet, kan man kun gisne om, men ifølge Julie Juanita Larsen kommer 80 procent af plastikaffaldet fra landbaserede kilder.

'Trist'

Hos Tulip ærgrer man sig over, at et af deres produkter er havnet i maven på en torsk.

- Som producent går vi ekstremt meget op i at sikre så miljøvenlig og bæredygtig produktion som muligt.

- Derfor er det da også trist at se, at der her har været tale om nogen, der ikke har kunnet finde og ramme en skraldespand, siger kommunikationsansvarlig Michael Ravn til Ekstra Bladet.

Fiskeskipper Jørgen Olesen forklarer, at selv hvis der ikke havde været plastik i torsken, så var den aldrig nået på fiskeaution.

- Den var helt mager og var lige ved at dø. Der var intet kød på, og den havde tydeligvis ikke spist noget i mange dage.

