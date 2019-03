Vildt sammentræf: Baby-boom blandt sygeplejersker

Det er hverdag på et hospital, at se højgravide kvinder som er på randen til at føde.

Men et billede af otte gravide sygeplejersker går nu viralt på internettet.

Den historie skriver flere internationale medier om, heriblandt CNN.

Billedet er taget af en niende gravid sygeplejerske på det amerikanske hospital Maine Medical Center i delstaten Maine.

Samtlige kvinder skal føde indenfor få måneder.

- Efter hver af os begyndte at sprede den gode nyhed om, at vi var gravide, blev vi alle lykkelige.

- Der har været flere episoder, hvor vi har været patienterne, og hvor de andre har ageret som vores sygeplejerske, siger Erin Grenier, som også er gravid, til mediet.

Se også: Baby-boom: 16 gravide sygeplejersker på intensivafdeling

Da billedet blev delt på internettet, skrev flere bekymrede brugere, at der ville være mangel på personale, når kvinder skulle føde og efterfølgende på barsel. Men en talsperson fra hospitalet siger, at man ikke skal være urolig.

- Sygeplejerskerne tager sig af hinanden, og det vil de blive ved med. Det er skønt at se, når de kommer på arbejde med deres struttende maver, og hører dem tale om deres oplevelse, som de alle går igennem på samme tid, lyder det fra Amanda Spear.

Se også: Sygeplejersker overtog kabinen uden piloternes viden

På billedet kan man se også, at kvinderne holder et kort, der viser, hvornår de skal gå i fødsel.