Vildt syn: 4000 tons tungt broelement skal hejses

Fredag klokken ni begyndte udsejlingen af den første brodrager til den nye Storstrømsbro.

Det skriver TV 2 Øst.

Den nye brodrager, som er det element, der bærer selve kørebanen, vejer 4000 tons.

- Vi har længe planlagt denne dag, og nu er vi klar til at påbegynde næste fase af projektet med montering af de præfabrikerede brodragere, oplyser projektdirektør Barry Crouchman i en pressemeddelelse.

Man forventer at selve hejsningen af brodrageren vil starte lørdag, og derfra vil hejsningen tage omkring to døgn.

Det er dog en kompliceret proces, udtaler projektchef, Niels Gottlieb, i Vejdirektoratet til TV 2 Øst.

- Første skridt bliver, at slæbebåde trækker prammen ud i Storstrømmen og forankrer den mellem to bropiller. Dernæst skal vi hejse brodrageren op og fastgøre den til det special-element, som er placeret på toppen af de to bropiller, så den er klar til at blive støbt sammen med dem.

Det er Vejdirektoratet som er bygherre på den nye Storsstrømsbro, og de arbejder sammen med SBJV (Storstroem Bridge Joint Venture), som er entrepenør på opgaven.

Tager lidt tid

Der er flere grunde til, at hejsningen af brodragerne kan tage tid.

Blandt andet kræver det forholdsvist stille vejrforhold at fragte brodragerne. Derudover sejler slæbebåden altså kun med en gennemsnitsfart på 3,7 kilometer i timen.

Når den nye Storstrømsbro står helt færdigt, vil den være omkring fire kilometer lang.

Kom med dybt under Storebæltsbroen

På broen vil der være en elektrificeret jernbane i to spor, en tosporet landevej, samt en gang- og cykelsti.

Den forventes at stå helt færdig i 2025 til biler og i 2027 til tog.

