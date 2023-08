Vildt syn i Øresund: 200 tun!

En gruppe sejlende fik sig mandag aften én på opleveren, da de var på tunsafari i Øresund.

Under sejladsen dukkede flere end 200 store atlantiske tunfisk nemlig op og sprang rundt i vandet omkring dem.

- Det var et fuldstændig afsindigt vildt syn. Jeg troede ikke, de ville komme i så meget større mængder end sidste år, fortæller Jens Peder Jeppesen, akvarie- og museumschef hos Øresundsakvariet, til Ekstra Bladet.

Han var med på den spektakulære tur og så fiskene med egne øjne.

- Det gjorde mig og alle de andre rigtig glade at se, at tunen er tilbage i de mængder. Det er en succeshistorie, og en af de få om dansk havmiljø. Det er ekstraordinært, siger museumschefen.

Det er især siden 12. august, at man har kunnet se den store mængde af tunfisk i Øresund. Her begyndte de nemlig for alvor at dukke op. De er på jagt efter hornfisk, makrel og sild, som siden starten af august også er dukket op i sundet.

Tunen her er midt i at fange sig et festmåltid. Foto: Lars Åge Laursen

'Som en ulv'

Tunfisk kan blive tre meter lange og veje op mod 700 kilo. Så det var da også nogle store krabater, gruppen stødte på lige der midt i dansk farvand.

Men hvorfor er der så pludselig så mange store tun i Øresund?

Årsagen kan findes ved, at tunen generelt er i vækst i Nordatlanten. I mange år har der nemlig været strenge restriktioner overfor erhvervsfiskeri efter tun i blandt andet Middelhavet, fortæller Jens Peder Jeppesen.

- En anden grund til tunens trivsel i Øresund er, at der er masser af makrel og sild i Øresund. Tunen elsker begge dele. Og Øresund fungerer som en tragt, som silden og makrellen skal igennem.

- Det er et oplagt fangsted, hvor tunen står som en ulv, parat til at slå til, fortæller museumschefen.