Vildt syn: Ild-tornado nær landsby

Lokale brandmænd fik sig noget af et syn, da de onsdag blev tilkaldt for at slukke en brand tæt på en plastikfabrik lidt uden for den engelske landsby Swadlincote ved Derbyshire.

En såkaldt 'ild-tornado' stod op fra jorden, og synet var så vildt, at en af brandmændene optog det på sin telefon.

Ild-tornadoen er i virkeligheden en hvirvelvind af ild, der opstår, når turbulente vindforhold trækker varm luft ind i et sammenstød med køligere luft.

Fusionen mellem den varme og kolde luft skaber en hvirvel af ild, der suger affald og brændbare gasser sig til.

Ild-tornadoen skabte materielle skader og en massiv, sort røg i området, men heldigvis kom ingen personer til skade.

Se ild-tornadoen udfolde sig i videoen over artiklen.

Sidste efterår blev Portugal ramt af en ild-tornado. Video: AP

Vilde optagelser: Her raser sjælden ild-tornado