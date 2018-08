Vildt syn: Mudder-udbrud chokerer lokale

Beboere i den schweiziske by Chamoson fik sig en betragtelig forskrækkelse, da det begyndte at fyge med mudder om ørerne på dem

Bortset fra frygten for at gridse skoene til, er mudder nok ikke det mest skræmmende, du kan møde på din vej.

Men får du det pludselig skudt i hovedet, er sagen en anden.

Det kan de lokale i schweiziske Chamoson skrive under på, efter de tidligere på ugen blev udsat for det pludselige 'mudder-udbrud', som du kan se i videoen herover.

Besynderligt fænomen: Her flyder jorden som lava

Desperate skrig kan således høres, og de, der befandt sig nærmest, måtte flygte for ikke at blive ramt, hvad billederne også viser.

Flere huse måtte evakueres, men ingen personer er ifølge nyhedsbureauet AP kommet til skade.

Hændelsen, der af udseende mindede om et vulkanudbrud, var blevet udløst af en storm, der havde fået et flodleje til at gå over sine breder og ødelægge voldene.