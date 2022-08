Samfund ... 11. aug. 2022 kl. 18:13 Gem artikel Gemt artikel

Vildt tilbud: Politiet er rykket ud

Københavns Politi afspærrede kortvarigt Falkoner Alle på Frederiksberg grundet røg fra bygning. Det viste sig at være en burgerkæde, der havde rygende travlt på grund af et - åbenbart - lidt for godt tilbud