Vildt tog-kaos på Sjælland

Massevis af danske pendlere og øvrige togrejsende er fredag blevet ramt af slemme forsinkelser.

Og det ser ikke ud til at stoppe lige foreløbigt. Forsinkelserne rammer dels strækningen mellem Slagelse og Sorø, dels Kystbanen mellem København og Helsingør.

Problemerne på Kystbanen skyldes en køreledning, der skulle være 'gnavet over', oplyser Tony Bispeskov, informationschef ved DSB.

Det skaber særligt problemer på Københavns Hovedbanegård.

Ifølge Ekstra Bladets reporter på stedet hersker der rendyrket kaos på stationen, hvor perronerne er propfyldte, mens togene holder bomstille.

Forsinkelser

Tony Bispeskov oplyser til Ekstra Bladet, at man håber på snart at få fut i togene, der holder stille.

- Vi regner med snart at kunne køre tog hver halve time i begge retninger, hvor togene stopper på alle stationer. Det kan give forsinkelser, siger han.

Togkaos på Københavns Hovedbanegård fredag.

Trækker ud

Også mellem Slagelse og Sorø er passagerer ramt af forlænget rejsetid.

Tidligere fredag stoppede togdriften på strækningen grundet en nedfalden køreledning. Først lød det, at driften ville blive genoptaget i et spor klokken 16, men det kan man nu skyde en hvid pil efter.

- Prognosen er ændret, så Banedanmark forventer først at være færdig i løbet af aftenen eller natten. Vi håber dog på at få åbnet i et enkelt spor så hurtigt som muligt, siger Tony Bispeskov.

Mange ramt

Tidligere fredag kunne Ekstra Bladet beskrive, at der på Slagelse Station udspillede sig kaotiske scener, mens de mange rejsende ventede på togbusser.

Nu oplyser Tony Bispeskov, at det fortsat ikke er lykkedes at løse togbus-kaosset.

- Situationen er den, at DSB har en aftale med Vikingbus. De har ikke kunnet levere det antal busser, vi har brug for. Så vi gør alt, hvad vi kan, for at presse på, siger han.

Kaos i Slagelse.

Foruden pendlere rammer den manglende drift også internationale rejsende, som skal mod Tyskland.

- Dem har vi også brug for togbusser til, og det arbejder vi på, siger informationschefen.

Opfordrer

DSB har personale til stede i Ringsted, Sorø og Slagelse, som assisterer de rejsende.

Borgere opfordres til at tjekke Rejseplanen.

Skal man med Kystbanen, kan man alternativt tage S-toget nordpå mod sin destination.

