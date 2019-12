Vildt vejr: Varsel om vindstød med stormstyrke

Det bliver både vådt og meget blæsende over hele landet.

Det bliver faktisk så vådt og blæsende, at DMI har udsendt et varsel om, at der søndag kan komme stormende kuling med vindstød helt op til stormstyrke. DMI varsler også om, at der kommer forhøjet vandstand i Vadehavet.

- Det er allerede begyndt. Det blæser virkelig godt op i dag, siger Henning Gisselø, vagthavende meteorolog ved DMI.

- Det kommer også regn til stort set alle. Vi har ikke udsendt noget varsel, men folk bliver godt våde, hvis de går udenfor, fortsætter han.

Pas på løse genstande

Det kraftige blæsevejr starter ved Vadehavet i Vestjylland. Hen ad eftermiddagen klarer det en anelse op vestpå.

- Det er ikke kun der, det kommer til blæse. Det starter i det hjørne, og så spreder det sig over resten af landet, siger Henning Gisselø.

En blæsende søndag med vindstød stedvis op til stormstyrke. Hele landet får udbredt regn fra sydvest, en overgang stedvis slud, senere klarer det lidt op, dog med byger. Se prognoser og varsel her: https://t.co/I6gLnAIgh4 pic.twitter.com/l1FN0I1bJr — DMI (@dmidk) December 15, 2019

- Jeg håber ikke, der sidder for meget julepynt rundt omkring, der kan sidde løs. Så har man noget hængende i haven eller lignende, kan man overveje at tage det ind, tilføjer han.

Hvis vinden får fat, kan der også ligge knækkede grene rundt omkring.

Hvidt nedbør

Selv hvis man sætter sin ind i sin bil, hvor man ellers er i læ for søndagens regn, skal man stadig være opmærksom, når der kommer til det den kraftige blæst.

- Det kan være, at der er nogle broer, der lukker på grund af vinden, siger Henning Gisselø.

Den nedbør, der falder søndag, vil mest af alt være regn. Men det kan godt snige sig et enkelt snefnug eller to med.

- Noget af det kan falde som slud, især i Jylland. Hvis der kommer snefnug i dag, bliver det ikke liggende, for det bliver mellem fire og syv grader. Men man kan godt opleve lidt hvidt i nedbøren, siger den vagthavende ved DMI.