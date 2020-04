Vildt vejrfænomen i dansk park

Torsdag eftermiddag kunne gæster i Enghaveparken opleve et usædvanligt vejrfænomen tæt på, da en såkaldt støvhvirvel pludselig opstod og bevægede sig gennem parken.

En af dem, der så støvhvirvlen helt tæt på, er Noman Khan, der var hurtig til at fange den på en video, som han har delt med Ekstra Bladet.

Noman Khan var i Enghaveparken for at nyde det gode vejr, og var netop trådt ind i parken fra en sideindgang, da han så det usædvanlige syn længere fremme.

- I det, jeg går op mod springvandet, kan jeg se den her vindhvirvel-tornadoting starte oppe ved hovedindgangen. Den starter deroppe stille og roligt, og så fortsætter den mod springvandet og den nye skøjtebane, fortæller Noman Khan til Ekstra Bladet.

Han fandt derfor telefonen frem og begyndte at filme, men synes ikke, at han fik indfanget støvhvirvlen ordentligt i de første par forsøg. Han blev dog ved med at forsøge, og ihærdigheden endte da også med at betale sig.

- Lige pludselig går den bare amok, og så får jeg filmet den her video. Men folk havde jo travlt med at løbe ind i den, i stedet for at optage den. Jeg synes til gengæld det er superfedt bare at optage det, lyder det fra Noman Khan om det sjældne verjfænomen, som han vil skyde på varede mindre end to minutter.

At der opstod en støvhvirvel i Enghaveparken en torsdag eftermiddag sidst i april, er ikke nogen tilfældighed. Betingelserne for støvhvirvler er nemlig gode om foråret, oplyser DMI i en mail til Ekstra Bladet.

Fakta: Støvhvirvler En støvhvirvel bliver også kaldet en dust devil eller en høtyv, fordi de er set flytte halm og andre lette genstande. De opstår ved en kraftig opvarmning af jordoverfladen på dage, hvor solen har skinnet fra en skyfri himmel, der stort set ingen vind er, og det er tilpas langt hen på foråret til, at solen kan varme godt op. Når solen varmer jordoverfladen, begynder luften at stige til vejrs. Det kaldes termik. Herefter skal der ikke meget til, før luften begynder at rotere og hvirvlen begynder at dannes. Vind vil ødelægge denne rotation, så det skal som helst være mere eller mindre vindstille. Støvhvirvler gør sjældent meget skade, men kan godt forårsage lette skader. Kilde: DMI.

Danske Søren Juncker så en støvhvirvel fra sin søsters terrasse i 2018. - Vi troede, det var en markbrand, fortalte han den gang til Ekstra Bladet. Læservideo.

