Vildt vejrfænomen på Bornholm

Bornholmere kunne lørdag se et usædvanligt vejrfænomen udfolde sig på himlen over havet vest for Bornholm: En skypumpe.

Bornholms Politi formåede at fange et billede af vejrfænomenet, som de har lagt på Twitter.

'En skypumpe sås til formiddag over havet vest for Bornholm. Som det sker oftest, opløstes også denne af sig selv,' skriver de i tweetet.

Sensommerfænomen

Vagthavende meteorolog ved DMI Lars P. Holtmann fortæller, at man ser vejrfænomenet i Danmark hvert år, og at det ofte opstår om sensommeren eller efteråret.

- Skypumper kan opstå, når der er en ustabil atmosfære. I dag er havet varmt, hvilket skaber instabilitet, og der er også ret svag vind, hvilket forhindrer, at skypumpen bliver blæst i stykker, fortæller Lars P. Holtmann til Ekstra Bladet.

- En skypumpe opstår, når der bliver dannet en hvirvelvind i opvindene, hvori trykket falder. Så er det, at den her snabel bliver synlig, fordi fugten i luften kondenserer, siger han.

I familie med tornadoer

Ifølge den vagthavende meteorolog er skypumper i familie med tornadoer.

- Tornadoer er dog langt kraftigere. Men jeg ville nok stadig ikke svømme ind i en dansk skypumpe, siger Lars P. Holtmann.

- Langt de fleste er uskadelige, men der har været episoder i Danmark, hvor tage er blevet blæst af huse og så videre, slutter han.