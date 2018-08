Vildt vejrskifte og stort temperaturfald: - Det bliver helt efterårsagtigt

Weekenden byder på regn, ned til 15 grader og et farvel til en varm sommer

Noget tyder på, at sommeren er slut.

Sådan lyder det fra den vagthavende meteorolog hos DMI fredag morgen. Vi går således en weekend i møde, som står i stærk kontrast til det ellers fine vejr, der var torsdag.

- Ja, det er mildest talt noget af et omskift. I dag står den på mange skyer og byger, siger Henning Gisselø fra DMI til Ekstra Bladet.

Det bliver maksimalt mellem 15 og 22 grader fredag, hvor det er varmest i den østlige del af landet. Det kan dog klare lidt op i løbet af eftermiddagen.

- Vi får ikke 27 grader i dag. Det vil føles betydeligt koldere, og det bliver ikke meget over 15 grader ved den jyske vestkyst. Ja, hvis vi da overhovedet når derop, siger den vagthavende meteorolog.

På den anden side af varmen

Grunden, til at vi pludselig ser så stort et skifte i vejret, skyldes, at vi er kommet om på den anden side af den skillelinje, som hele sommeren igennem har givet os varmt vejr.

- Det betyder, at det bliver helt efterårsagtigt i weekenden. Her vil vinden fortsat komme let til friskt fra en vest til sydvestlig retning, siger Henning Gisselø.

Meteorologen har svært ved at se, at det skulle blive helt sommer igen.

- Mine shorts er ikke pakket helt væk. Der skal da nok komme enkelte dage med temperaturer over 20 grader, men decideret sommer skal vi nok ikke forvente os mere af, siger han.

Noget tyder altså på, at vi skal hilse den kolde luft fra Nordsøen velkommen til.