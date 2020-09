Ville afsløre barns køn: Satte ild til 39 mio. kvadratmeter skov

20.000 mennesker er blevet evakueret af brandmyndighederne, efter El Dorado-skovbranden har ødelagte gigantiske skovområder i det sydlige Californien.

Brandefterforskere har nu undersøgt branden, der i skrivende stund har bredt sig til 39 millioner kvadratmeter skov - det svarer til 38,8 kvadratkilometer.

Den blev antændt i byen Yucaipa ved et område kaldet El Dorado Ranch Park, da et amerikansk par under en fotosession lørdag morgen lokal tid tændte en maskine, der udsender farvet røg.

Røgmaskinen satte hurtigt ild til det mere end en meter høje græs, hvorefter det spredte sig med lynets hast.

Optagelserne skulle bruges til at afsløre kønnet på parrets kommende barn.

Mere end 500 brandmænd bekæmper El Dorado-skovbranden, der begyndte ved en kønsafsløringsfest i Yucaipa. Foto: Josh Edelson/Ritzau Scanpix

Umulig at slukke igen

Overvågningskameraer fra området viser, hvordan parret løb til deres bil og forsøgte at slukke ilden med vandflasker.

- Man kan ikke bekæmpe brand sådan her, fortalte Bennet Milloy fra Californiens brandvæsen ifølge den lokale avis the San Bernadino Sun.

- De havde ikke en chance, da det først var startet.

Naturen i den amerikanske delstat Californien er nemlig notorisk tør på denne tid af året, og det medfører år efter år gigantiske skovbrande, der ødelægger store dele af de californiske skove.

Ikke første gang det sker

Men det er ikke første gang, at en fest, der skal afsløre kønnet på et barn, antænder store skovbrande i området.

Faktisk har netop denne type fester en kedelig historik.

I 2017 ville grænsevagten Dennis Dickey og hans gravide kone afsløre barnet på deres kommende barn.

Han blandede blåt pulver sammen med ammoniumnitrat, der skulle eksplodere og dermed afsløre, at barnet var en dreng.

Far afslører barnets køn - og starter skovbrand

Men eksplosionen antændte græsset, og da branden var slukket, havde den ødelagt mere end 186 kvadratkilometer skov i Californiens nabostat Arizona.

Det blev en dyr afsløring, for parret skulle efterfølgende betale otte millioner dollars (50 millioner danske kroner, red.) på afdrag i erstatning.

På Twitter delte en bruger netop sammenhængen mellem de to brande, der har fundet sted med tre års mellemrum.

Det fik andre brugere til at dele andre artikler, der blandt andet handler om, at et fly, der skulle smide lyserødt vand ud for at afsløre kønnet på et barn, styrtede ned, og at en eksplosion i et andet tilfælde fik galt og endte med, at en kvinde mistede livet.

Genantænder kønsdebatten

Brandene, der blev antændt af kønsfejringerne, har givet anledning til en debat om festkonceptet på Twitter.

'Så kan du se, hvad der sker, når man er afhængig af kønsnormer,' skriver en bruger i tråden.

'Ikke mere køn. Vi har bevæget os ud over behovet for køn,' skriver en anden.

Til det svarer en tredje bruger:

'Vrøvl! Altid køn! Gud skabte os alle, præcis som vi er, af en årsag!'