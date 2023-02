Ville faste som Jesus: Nu er han død

40 dage uden hverken vådt eller tørt.

Det var, hvad en præst i Mozambique ved navn Francisco Barajah forsøgte, da han ville gøre Jesus kunsten efter.

Men efter 25 dage sagde præstens krop fra, skriver BBC.

Hastet til hospitalet

Francisco Barajah døde på et hospital i storbyen Beira.

Det var præstens pårørende og tilhængere, som havde insisteret på, at han blev bragt til hospitalet. Han var på daværende tidspunkt i kritisk tilstand efter 25 dage uden mad og vand. Men hans liv stod ikke til at redde.

Han havde tabt sig så meget, at han ikke længere var i stand til at stå oprejst. Barajah blev 39 år gammel.

Ikke første gang

BBC skriver, at det ikke er første gang, at en person er død i forsøget på at faste i 40 dage, ligesom Jesus ifølge Biblen skulle have gjort.

I 2015 døde en mand fra Zimbabwe efter 30 dages faste, og i 2006 mistede en britisk kvinde livet halvvejs igennem en lignende faste.