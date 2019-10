Ville give hjemløs 100 kroner: Nu har hun en halv million

Emily Zamourka betalte sin husleje ved at spille violin på gaden ved siden af flere andre jobs, men da violinen blev stjålet for tre år siden, kunne hun ikke længere betale sine regninger og blev hjemløs.

For nyligt blev hun opdaget af en betjent, der filmede hende synge foran metroen i Los Angeles, og siden er tingene gået stærkt. Den russiske sangerindes historie kom i nyhederne, og så oprettede en tilfældig mand ved navn Michael Trujillo en indsamling på GoFundMe, fordi han ville give hende 100 kroner.

'Jeg så hendes historie søndag aften i nyhederne og blev rørt, så jeg oprettede en GoFundMe-side for at give et lille bidrag. Da jeg vågnede næste dag, var der næsten givet 1000 dollars (6800 kroner, red.), og beløbet voksede stadig', skriver Michael Trujillo på indsamlingssiden, der blev oprettet 30. september.

I dag er det beløb steget til intet mindre end 77.457 dollars svarende til over en halv million kroner.

Ejeren af indsamlingssiden, Michael Trujillo, skriver, at han bor i L.A., men at han ikke er i kontakt med Emily Zamourka, da det er svært, når hun er hjemløs. Kommunikationen til hende er derfor foregået gennem en kommunal rådgiver ved navn Joe Buscaino, og han har fortalt hende, at planen er, at hun skal have fuld kontrol over siden og pengene.

'Jeg tror snart, at vi kommer i kontakt, så hun kan få kontoen fra den tilfældige fyr, der lavede den for at hjælpe Emily væk fra livet som hjemløs og give hende alt det, hun har brug for, inklusive hendes violin', skriver Michael Trujillo på siden.

Flere har tilbudt at bidrage med en violin, et sted at bo og jobmuligheder, men da Michael Trujillo ikke repræsenterer Emily Zamourka, har han blot gemt disse mails, så hun selv kan tage kontakt, når hun er klar.

For nyligt gav metro-sangerinden koncert i L.A., hvor hun optrådte med den sang, hun sang i metroen. Se det i videoen over artiklen.

Her kan du se den hjemløse sangerinde synge, mens betjenten optager en video, der formentlig kommer til at ændre hendes liv. Video: Twitter / LAPD