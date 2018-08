Ville ikke give hånd til kvinder: Mistede jobbet

En muslimsk vikar på Ekeberg Skole i Norge vil ikke hilse på kvinder med hånden, og det er grunden til, at han nu ikke længere har et job.

Det skriver det norske medie Dagsavisen.

Manden, der ikke ønsker sit navn frem, forklarer til avisen:

- Folk tror, at det er, fordi jeg ser ned på kvinder, men jeg forsøger ikke at gøre grin med nogen overhovedet. Tanken er at skabe færre fristelser.

- Min forståelse for islam er, at dette er et forbud fra profeten - fred være med ham - og så vil jeg følge det.

I stedet for at hilse med håndtryk hilser manden på kvinder ved at lægge sin højre hånd på hjertet og give et nik.

'Kan ikke acceptere det'

Bente Alfheim var rektor på Ekeberg Skole, der ligger i Oslo, da manden blev ansat. Hun fortæller til Dagsavisen, at man var opmærksom på problematikken.

- Vi sagde hele tiden, at det var et problem, vi sagde, at vi aldrig kunne acceptere det.

- Jeg kan ikke se, hvordan vi kan forsvare overfor hverken ansatte, forældre eller elever, at han ikke hilser.

Derfor får den muslimske mand angiveligt ikke forlænget sit vikariat og skal ud og finde et nyt job.