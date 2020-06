Ville ikke give håndtryk til kvinder: Jeg bliver forskelsbehandlet

En mand, der kort efter årtusindskiftet fik politisk asyl som kvoteflygtning efter FN’s Flygtningekonvention, har siden 2004 beskyldt de danske myndigheder for ulovlig forskelsbehandling.

Paradoksalt nok begyndte sagen med, at manden, der sagde, at han var uddannet læge og tandlæge, selv forskelsbehandlede mennesker - på baggrund af deres køn.

Han nægtede nemlig at give kvinder hånd under et kursus i 2004.

Da myndighederne opdagede det, blev han kylet af det såkaldte lægedansk-kursus på et hospital.

Og så begyndte en lang og bekostelig klagesag, der nu har varet i mange år, hvor bl.a. kommunen har brugt betydelige ressourcer på at finde sagsakter, hvoraf mange forsvandt under kommunesammenlægningen i 2007. Mange er kasseret på grund af persondataloven.

Myndighederne har fejlet på en lang, lang række områder, mener manden, som endnu en gang har klaget til Ligebehandlingsnævnet.

De danske myndigheder har, påstår manden, blandt andet:

Begået magtmisbrug. Snydt ham for godtgørelse. Forsøgt at skjule sandheden. Handlet i strid med artikel 3 og 4 i FN’s Flygtningekonvention fra 1951. På en uretfærdig måde frataget ham kontanthjælp. Snydt ham for et lægedansk-kursus. Forskelsbehandlet ham på grund af hans religion. Handlet i strid med lov om etnisk ligebehandling. Forhindret ham i at opkvalificere sig til det danske arbejdsmarked. Undladt at give ham aktindsigt i hans sag på grund af hans etniske oprindelse. Presset ham til at give kvinder hånd. Ikke tolereret mennesker med andre religiøse baggrunde og adfærd. Ikke hjulpet ham ind på arbejdsmarkedet. Behandlet ham uærligt og ulige med andre borgere. Undladt at rådgive ham ikke i at klage over religiøs forskelsbehandling. Skylden for, at han har mistet meget og har ikke kunnet praktisere sit fag i mange år.

Men mandens mange klager blev for nyligt endnu en gang pure afvist af Ligebehandlingssnævnet, som ikke engang gad høre kommunen i sagen.

Det er nemlig åbenbart, at manden ikke kan få medhold i sin klage, mente nævnet.

