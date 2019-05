Ville klappe ræv: Her bliver han bidt

Australske Antonio Di Rubbo blev så fascineret af den ræv han mødte på gaden i Port Adelaide i staten South Australia, at han var nødt til at lokke den tæt på og forsøge at klappe den. Naturligvis mens han filmede det hele, beretter New York Post.

Det lykkedes ham at lokke ræven tæt på, men da han rakte hånden frem og ræven snuse, skete det yderst forudsigelige at han blev bidt, hvilket fik ham til at bande og svovle voldsomt.

- Av, dit dumme svin, kan man blandt andet høre Di Rubbo råbe i optagelsen over artiklen, efter han er blevet bidt.

Når en ræv er nærgående som i videoen ovenfor, kan det være et tegn på, at den er smittet med den frygtede sygdom rabies, også kendt som hundegalskab på dansk.

Det behøver Antonio Di Rubbo dog næppe bekymre sig om, da ræve i landet Down Under ikke bærer på sygdommen ifølge det australske svar på Naturstyrelsen.