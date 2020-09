Ville lave mad af skaldyr fra fortovet

Fredag den 4. september modtog Fødevarestyrelsen et anonymt tip om et sushisted på Frederiksberg.

Det var blot en af mange tusinde anmeldelser, som var så troværdige, at Fødevarekontrollen i år 2.500 gange er rykket ud på uanmeldt tilsyn efter tip fra folk.

Ved bagindgangen til M-Sushi havde anmelderen bemærket, at en stak flamingokasser med fisk og skaldyr var væltet fra en smal trappesten og ud på brostenene.

’Hej. Der er store krebs stadig i live og meget laks og rejer, der flyder ud på gaden. Det er 3. gang, det ser sådan ud, jeg er så ked af det... ’ skrev den ukendte tilsyneladende bekymrede person til Fødevarekontrollen.

Kontrolløren mødte kort tid efter op og fandt en faktura, hvorpå der stod, at M-Sushi havde modtaget 2 kilo muslinger, 2 kilo rejer og 12 kilo laks.

Laksene var kasseret, mens muslinger og rejer var lagt på henholdsvis køl og frys med henblik på at blive anvendt i produktionen.

Sushi-stedet fik et formelt påbud om også at destruere skaldyrene, for de kunne være usikre at spise, fordi de kunne være forurenet af bakterier udefra – eller fordi, de kunne have stået ved for høje temperaturer.

Men det er kun hver fjerde gang, Fødevarestyrelsen rykker ud efter tip fra forbrugerne, at der er noget at komme efter.

Alligevel glæder det Fødevarestyrelsen, at folk tager kontakt, når de har mistanke om, at noget ikke er, som det skal være.

’Heldigvis er fødevaresikkerheden i top på størstedelen af spisestederne og i fødevarevirksomhederne i Danmark. Men sådan er det ikke alle steder. Derfor er forbrugernes tip til stor hjælp for Fødevarestyrelsen, så fødevarekontrollen hurtigt kan skride ind, når der er begrundet mistanke om snyd og svindel,’ siger styrelsens fødevaredirektør Annelise Fenger.

Hun understreger, at alle tip bliver grundigt vurderet af fødevarekontrollen.

Sådan skrev den anonyme anmelder til Fødevarestyrelsen.

Bagindgangen. Privatfoto

- Madsikkerheden i top

Ejeren af M Sushi Lizhu Wei beklager dybt hændelsen, og hun afviser på det klareste, at der har været to fortilfælde med væltede flamingokasser, sådan som den anonyme anmelder påstår.

- Vi kasserede selv laksene inden, Fødevarestyrelsen besøgte os. Men vi skønnede, at muslinger og rejer slet ikke led overlast. De var i væltede kasser, som var flækkede, men hvor indholdet ikke faldt ud på fortovet. Fødevarestyrelsen vurderede alligevel, at de skulle kasseres, og den vurdering efterkom vi naturligvis, siger hun og forsikrer om, at madsikkerheden er i top.

Hun fortæller af leverandøren nu har fået en nøgle, så leverancerne bliver leveret inde og på køl eller frost på en betryggende måde.