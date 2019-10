Ville passe i bryllupskjole: Sådan tabte hun 50 kilo

Nygifte Gemma Dobbing havde sin drømmekjole på til brylluppet - og det måtte hun kæmpe for!

Hun skulle nemlig tabe sig 50 kilo for at passe i kjolen, og det formåede hun at gøre før brylluppet ved blot at ændre sin kost.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Daily Mail og Mirror.

Da hun vejede mest, var hun oppe på 110 kilo, og hun skammede sig over sin vægt, når hun var sammen med veninder sine veninder i byen.

Men i oktober 2018 fandt hun sin drømmekjole, og så tog hun den skæbnesvangre beslutning om at tabe sig, så hun kunne passe i den. Det lykkedes hende, og for godt en måned siden gik hun ned ad kirkegulvet i kjolen.

Gemma vejede 110 kil. Kennedy News and Media

- Det var en stor bedrift. Jeg var så glad.

- Da jeg tog kjolen på passede den stadig ikke - men denne gang var den for lille! Vi måtte sy den 11 centimeter ind i taljen, siger hun.

I dag vejer Gemma Dobbing omkring 60 kilo. Hun har været sammen med sin mand i syv år, og selvom han aldrig har kommenteret hendes vægt, så opfordrede han hende til at gøre, hvad hun behøvede for at få det godt.

Sådan så hun ud på sin brylllupsdag. Foto: Kennedy News and Media

Ved brylluppet vakte vægttabet da også stor opmærksomhed.

- En stor del af min familie bor langt væk, og de havde ikke set mig, så da jeg gik ned ad kirkegulvet kunne jeg høre folk gispe, siger hun.

Gemma Dobbing fortæller, at hun blev medlem af Slimming World, som er en vægttabsorganisation, og efter efter blot en måned havde hun tabt 3 kilo.

I dag vejer Gemma omkring 60 kilo. Foto: Kennedy News and Media

Hendes madvaner blev lavet om, så hun kom af med alt det usunde, og selvom det har været hårdt for hende at spise mange af de samme retter, så blev hun alligevel ved.

Foto: Kennedy News and Media

I dag har hun lært at lave mere spændende retter, som hun selv tilbereder.