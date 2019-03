Ville plyndre butik: Så gik de i fælden

Det blev en ubehagelig oplevelse for to tyve, da de brød ind i en butik. Se tyvene blive fanget af tyk røg her

To tyve gik direkte i fælden, da de forsøgte at tømme en butik i britiske Corby for værdier.

Efter at have tvunget sig adgang til butikken, blev en røgmaskine aktiveret, og tyvene blev opslugt af tyk, tyk røg og blev nødt til at stikke af.

Det skriver det lokale medie Northamptonshire Telegraph.

Røgmaskinen havde butiksindehaveren, der ønsker at være anonym, investeret i med det formål at forhindre indbrudstyve i at lænse butikken for penge.

- At investere i kriminalitetsforebyggende udstyr er noget, vi i politikredsen har gjort i noget tid nu, og som man kan se i videoen, er det ekstremt effektivt, udtaler lederen af Northamptonshires politi, Paul Golley, ifølge Northamptonshire Telegraph.

Det mislykkede tyveri fandt sted i slutningen af 2018, men tyvene er stadig på fri fod i dag.

I videoen øverst i artiklen kan du se, hvordan de to tyvagtige typer forsøger at stjæle fra butikken i Corby, men i stedet må tage benene på nakken takket være røgmaskinen.

