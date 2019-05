Ville redde elefanter: Så blev han dræbt af en

Den britiske soldat var på mission for at sikre elefanternes liv mod krybskytter

Den 22-årige Matthew Talbot var på patrulje 5. maj, da han blev dræbt af en elefant.

Det skriver BBC.

Hans officer beskriver den unge soldat som 'stålsat og med et stort hjerte'.

Forsvarsministeren Penny Mordaunt udtalte, at han tjente med stort mod og professionalisme, og at hans indsat mod krybskytter var meget vigtig.

- Den tragiske hændelse er en påmindelse af den fare vores militær er oppe i mod, mens de beskytter nogle af de mest truede væsner fra dem, der forsøger at tjene penge på kriminelle handlinger.

Matthew Talbot var afsted på sin første mission, da han blev dræbt af elefanten.

Han blev dræbt i Liwonde National Park i Malawi.

I en redegørelse fra militæret beskrives han som en mand, der havde et godt kendskab til Afrika og havde været frivillig i landet flere gange.

Hans rolle var at hjælpe med at stoppe krybskytter i området.