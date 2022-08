Ville sælge pizza i Italien: Fejlede katastrofalt

I Italien sætter man pris på en god pizza.

Støvlelandets mest kendte ret er nået ud til alle afkroge på planeten, og mange har forsøgt at gøre italienerne kunsten efter. Blandt andet den amerikanske pizzakæde Domino's.

Virksomheden har udviklet sig til at blive en bragende succes og et globalt brand, siden Tom og James Monaghan i 1960 langede de første pizzaer over skranken i Michigan i USA.

Lukker og slukker

Men ét sted på planeten er man ikke imponeret over Domino's. Nemlig i Italien.

Kæden forsøgte i 2015 at tage kampen op med de lokale pizzeriaer og restauranter i de største italienske byer. Her syv år senere må Domino's dreje nøglen om og opgive det italienske eventyr.

Ifølge CNN er lokalbefolkningen nemlig blevet væk i så høj grad, at EPizza SpA, der ejer Domino's i Italien, i april indgav en konkursbegæring.

Herefter har kæden lukket og slukket for sine forretninger i landet 20. juli.

Allerede tilbage i 1997 gjorde Domino's sit indtog på det danske marked, hvor det er gået betydeligt bedre end i Italien. Foto: Stine Tidsvilde

Ikke et chok

Nyheden om, at Domino's nu trækker sig fra det italienske marked, kommer ikke som et chok for den ellers pizzaglade italienske befolkning.

- Det er, som hvis jeg tog til England og begyndte at sælge fish and chips, lyder det eksempelvis fra Samuelle Laccuci fra Bologna.

Franco Gherardi giver herefter Domino's hårde ord med på vejen hjem over Atlanten:

- Så de ville sælge pizzaer, der hvor pizzaen er opfundet? Amerikanere forstår ingenting!

- Amerikanske pizzaer i Italien? Italienske pizzaer er jo langt bedre, konkluderer Guido Giordani afslutningsvis fra hovedstaden Rom.

Domino's giver dog ikke selv deres kendetegnende deep pan-pizzaer skylden for konkursen, men i stedet et 'betydeligt øget konkurrenceniveau på markedet for levering af mad'.