'Ville skifte bank'

Jyske Bank indfører negativ rente på 0,6 procent for kunder, der har mere end syv en halv million stående på deres konto.

Det oplyste banken mandag i en selskabsmeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af deres halvårsregnskab.

Se også: Jyske Bank indfører negative renter for rige kunder

Ekstra Bladet har været på gaden i København og spørge en række borgere, hvad de mener om tiltaget, og om de frygter, at initiativet også vil sprede sig til mindre bemidlede bank-kunder.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Martin Madsen, København

Kunde i Jyske Bank

– Hvad tænker du om det nye gebyr for kunder med mere end 7,5 mil i banken?

– Umiddelbart er det ikke noget der kommer til at have nogen indflydelse på mig. Men negative renter lyder helt åndssvagt i min optik.

– Kunne du frygte, at det breder sig til bankens øvrige kunder?

– Men jeg tror ikke, at man skal være bange for at det rammer de øvrige kunder. Jeg tror kun det er noget, man tester de næste par år.

– Hvad ville du selv gøre, hvis det ramte dig?

– Hvis det ramte mig selv, ville jeg overveje kraftigt at rykke bank. Mange af mine venner er i andre banker med lige så gode vilkår.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Øjvind Kyrø, Frederiksberg

Kunde i Jyske Bank

– Hvad tænker du om det nye gebyr for kunder med mere end 7,5 mil i banken?

Jeg var meget overrasket over at se, at vi, der ikke har nogen penge, ikke skal betale strafgebyr, for den smule vi har derinde.

– Kunne du frygte, at det breder sig til bankens øvrige kunder?

Man frygter jo altid, at det kan sprede sig. Man ved aldrig, hvad disse banditter i habitter kan finde på.

– Hvad ville du selv gøre, hvis det ramte dig?

Hvis det ramte mig, ville jeg flytte mine penge til en konto på Cayman Islands. Eller hjem under madrassen. Det er også godt.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Frode Andersen, Gentofte

Kunde i Jyske Bank

– Hvad tænker du om det nye gebyr for kunder med mere end 7,5 mil i banken?

Man bør slet ikke have beløb af den størrelse stående i banken. Det kan ikke betale sig.

– Kunne du frygte, at det breder sig til bankens øvrige kunder?

Jeg tror godt, at det kunne brede sig til andre banker. Den tid, hvor man havde sine penge stående i banken på den måde, er forbi.

– Hvad ville du selv gøre, hvis det ramte dig?

Man bør i det hele taget investerer dem i stedet. I ejendomme, aktier eller andet.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Lotte Møsting Krag, Hørsholm

– Hvad tænker du om det nye gebyr for kunder med mere end 7,5 mil i banken?

Det er fuldstændig åndssvagt. Hvis man har nogen penge stående, så bør man jo få renter af dem.

– Kunne du frygte, at det breder sig til bankens øvrige kunder?

Ja, jeg kunne godt frygte at de bare går længere og længere ned, til det rammer de almindelige kunder. Så det til sidst kommer til koste 1000 kroner om året at have 10.000 stående.

– Hvad ville du selv gøre, hvis det ramte dig?

Problemet er jo, at man skal have en bank for at modtage løn og betale regninger og den slags. Så skal man bede sin arbejdsgiver om at komme med pengene i en brun kuvert i stedet. Og så hjem under madrassen med dem.