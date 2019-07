Ville's Slagtehus vækker opsigt: - Racistiske og sexistiske annoncer

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale, siger man.

Nok gælder det ordsprog også, når det handler markedsføring, men alligevel er Ville's Slagtehus i Hejls måske gået et skridt for langt i kampen om kundernes gunst.

'Hvad er ordet som man aldrig vil kalde en sort mand? Det starter med N. - Nabo', lød det eksempelvis i en taleboble fra ejeren Lars Ville i ugens annonce på Facebook, der blandt andet reklamerer for et kilo benløse fugle til 75 kroner.

Opslaget fra Ville's Slagtehus Facebookside. Foto: Screenshot / Facebook

Per Svarrer er en af de danskere, der ikke synes om slagterens 'racistiske og sexistiske vittigheder'.

- At bruge sådanne platheder for at få opmærksomhed, er for meget i min verden. Hvis man ikke kan gøre sig opmærksom via sine produkter, burde man måske lade være, skriver Per til Ekstra Bladet.

Per Svarrer er bestemt ikke imponeret over Ville's Slagtehus reklamer. Foto: Privat

Lever af muslimer

Annoncen fra denne uge, er blot en af mange, hvor taleboblen ud fra slagter Ville pryder.

Et af Villes egne 'pletskud'. Foto: Annonce

Selv vedkender han, at den seneste 'var en fejl'.

- Det kan ske, når jeg ikke får læst ordentlig korrektur. Det er ikke mig, der finder på alle vittighederne, siger Lars Ville til Ekstra Bladet og forsætter:

- Jeg lever af muslimer. Jeg har jo et halal-slagteri. I den her uge har jeg kun fået læst korrektur på priserne på varerne, og så har jeg ikke tænkt over resten.

'Sagt med et glimt i øjet'

Han fortæller, at 'fejlen' kommer fra en af dem, der hjælper ham med annoncerne. Han vedkender dog, at langt de fleste 'pletskud' kommer fra egen hånd.

- Hver gang vittighederne er under bæltestedet, er det mig, der har fundet på dem, siger han til Ekstra Bladet.

- Hvor går grænsen?

- Folk, der kender mig, ved, at alt er sagt med et glimt i øjet. Men ingen af mine annoncer bliver lavet for at fornærme nogen. Det kan jeg jo ikke leve af. Jeg har lavet en fejl, og den står jeg da inden for. Havde jeg gennemlæst annoncen, var det nok ikke kommet i.

- Men kan du forstå, at folk kan blive stødt, hvis de ikke kender dig?

- Det er jo en hårfin grænse. Folk ved, at mine vittigheder er platte. Det er almindelig kendt. Jeg siger ikke, at det er i orden, men jeg har haft flere af den slags.

- Vil du være mere opmærksom i fremtiden?

- Jeg vil tænke lidt over det, og så vil jeg i hvert fald læse dem igennem. Det vil jeg indrømme.

Ville's Slagtehus har efterfølgende valgt at slette annoncen fra denne uge.

Den er nu i stedet udkommet i en censureret udgave på Facebook-siden.