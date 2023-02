Villy venter på demensdom: - Jeg vader rundt i uvished

Der er lang ventetid for demensudredning i hele Danmark, og det kan have store konsekvenser for de syge. Villy er en af dem, der venter på udredning

58-årige Villy Christensen er ikke i tvivl om, at noget er galt.

Han er svimmel, han glemmer ofte og er forvirret. Det er for eksempel ikke ualmindeligt, at han stiller sin kaffekop ind i køleskabet. Han falder jævnligt - flere gange så slemt, at han er røget på hospitalet.

Han vil gerne have klarhed over, hvad han fejler, så han kan få den rette behandling.

Derfor troede Villy ikke sine egne øjne, da han i november sidste år så indkaldelsen til demensudredning på Roskilde Sygehus.

7. februar 2024.

- Altså, undskyld,at jeg siger det lidt groft. Men jeg risikerer jo at have glemt, hvad jeg egentlig skulle derop for inden da, konstaterer Villy Christensen.

Villy Sørensen fik en indkaldelse til knap 1,5 år senere end datoen på brevet. Skærmfoto.

53 ugers ventetid

Han kontaktede afdelingen, som mod al forventning havde en ledig tid 10. marts i år. Villy er dog stadig forundret over, hvor lange ventetider der er i det danske sundhedsvæsen.

Der er mistanke om, at Villy Christensen har Lewy body-demens, som både rammer motorisk og kognitivt. Foto: Per Rasmussen

- Min skepsis går på, at man bliver indkaldt i 2024 for noget, som er så vigtigt at blive udredt for, for demens kan i nogle tilfælde lindres, hvis der sættes ind i tide, siger Villy Christensen og fortsætter:

- Og i tide kan man jo ikke sige, det er, når man i november 2022 får indkaldelse til marts 2024.

Villy er nødt til at skrive alt ned for ikke at glemme det. Foto: Per Rasmussen

Selvom Villy var heldig at få tiden fremrykket, må mange af hans medborgere væbne sig med tålmodighed. Aktuelt er der 53 ugers ventetid til demensudredning i Region Sjælland.

Den lange ventetid, som er et problem i hele Danmark, er til store ærgrelse for Nis Peter Nissen, formand for Alzheimerforeningen

- Vi synes, det er et kæmpe problem. De går med den her uvished: Fejler jeg en demenssygdom eller noget andet? De kan ikke få en afklaring.

Villy fik skannet hjernen sidste år, hvor der var tegn på begyndende demens. Foto: Per Rasmussen

Formanden understreger, at det er afgørende med hurtig udredning af demens.

- Det er meget vigtigt, fordi jo tidligere du sætter ind, jo bedre muligheder er der for at forsinke sygdommen. Det, der vil ske, er, at mens du går og venter, går sygdommen ned ad bakke. Og desværre ved vi, at hvis ikke man sætter tidligt ind, risikerer man også, at sygdommen går hurtigere ned ad bakke.

Hos Villy vokser frustrationerne i takt med tiden.

- Jeg føler, at jeg går rundt i en tønde og leder efter et hjørne. Jeg vader rundt i uvished. Og det er ganske frygteligt.