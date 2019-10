Vinbonde i shitstorm: Cola-drikkende gris er død

Bornholms mest kendte svin, den cola-drikkende gris Øffe fra vingården Lille Gadegård, døde onsdag i sidste uge. Den halvt ton tunge so blev otte år gammel.

Over for Bornholms Tidende gættede vinbonden Jesper Paulsen på, at Øffe døde af fedt om hjertet på grund af manglende motion.

Artiklen fra det lokale medie og fra TV2 Bornholm tog hurtigt fart på de sociale medier, hvor flere blandt andet kaldte det dyremishandling, at Øffe er blevet 'fodret' med cola.

Også i Radio24Syvs morgenflade har Øffes død været under kritisk behandling af værterne og Bengt Holst, der er videnskabelig direktør i Københavns Zoo.

'Øffe, cola'

Men kritikken er helt ude af proportioner, siger vinbonden Jesper Paulsen til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at Øffe op til sin død drak omkring 0,75 liter cola om dagen. Det sidste halve år var soen dog på slankekur og tabte 60-70 kilo alene ved at skifte til cola light.

Ifølge Jesper Paulsen har folk fået den forkerte opfattelse, at han har givet sin gris cola for at tjene penge på den brune læskedrik, som sælges på den restaurant, der hører til Lille Gadegård. Men Øffe lærte kun at drikke cola som en praktisk foranstaltning, fordi den ellers ikke kom, når han kaldte på den under rundvisningerne på gården.

- Så derfor måtte jeg jo lære hende at komme på kommando. Og den kommando var, at vi sagde 'Øffe, cola!' og så kom hun, og så fik hun lidt af den cola, jeg selv gik og drak af, siger Jesper Paulsen, og sammenligner det med hundeejere, der lærer deres hund at lystre ordren 'på plads'.

Den bornholmske vinbonde mener desuden, at folk overreagerer, når det kommer til cola. I restauranten kan han nemlig se, at 60-70 procent af sodavandssalget er cola.

- Der bliver drukket cola i utroligt store mængder. Så jeg vil sige, at min gris drikker meget mindre cola end de mennesker, der kommer i min restaurant. Og hvis cola skulle være så farligt, at det kan slå en gris ihjel, så burde man jo tænke på alle de mennesker i Danmark, der drikker det hver dag. Så skal man jo sige, at man slet ikke må drikke det, hvis det kan slå folk ihjel, siger Jesper Paulsen.

Helt forkasteligt

Men det er forkert at sammenligne en gris med et menneske på den måde, hvis man spørger videnskabelig direktør for Bornholms Zoo Bengt Holst.

- Det er helt forkasteligt. Grise lever jo ikke af cola, og skal heller ikke leve af cola. Vi ved jo, at cola ikke ligefrem hører til en sund livsstil. Dels er der et højt sukkerindhold, dels er det ikke godt for tænderne, siger Bengt Holst, der også er formand for Dyreetisk Råd, til Ekstra Bladet.

- Når man har en gris i sit hushold, skal man sørge for at tage ordentligt ansvar for den som en gris og ikke som et menneske. Og når man så laver noget, hvor man scorer penge på at gøre noget, der er forkert i forhold til grisens helbred, så synes jeg, man er på helt gale veje.

At Øffe det sidste halve år var gået over til sukkerfri cola, gør ifølge Bengt Holst ingen forskel.

- Det er jo ligegyldigt. Altså, en gris er en gris, og et menneske er et menneske.

Ser kun én side af sagen

Jesper Paulsen tager dog kritikken med sindsro. Han mener, at folk kun vælger at høre én side af sagen, når de kritiserer ham på for eksempel Facebook.

- Folk tror, at jeg giver Øffe cola for at sælge en masse cola i min butik og tjene penge på det. Men jeg giver Øffe cola, fordi jeg skal have Øffe til at komme frem til hegnet, så jeg kan forklare mine gæster om dansk svineavl. Men folk tager jo kun en anden del af historien, og gør dén til en stor historie, siger den bornholmske vinbonde.