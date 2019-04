Vincent van Gogh's selvmords-revolver på auktion

Den revolver, som den verdensberømte, hollandske maler Vincent van Gogh angiveligt begik selvmord med, kommer nu på auktion.

Et auktionshus i Paris sætter syv millimeter revolveren til salg den 19. juni.

Vincent van Gogh var i årevis alvorligt psykisk syg og plaget af indre dæmoner. På et tidspunkt skar kunstneren sit ene øre af og afleverede det til en prostitueret kvinde.

Revolveren blev fundet i 1960-erne i en mark ved den fransk landsby Auvers-sur-Oise, hvor Vincent van Gogh menes at have skudt sig selv i brystet i 1890.

Døde to dage senere

To dage senere døde han på hospitalet.

Det er dog ikke alle, der mener, at han begik selvmord. Forfatteren til en anerkendt bog om begivenhederne har fastslået, at to teenagere dræbte Vincent van Gogh i en vådeskuds-ulykke.

Vincent van Gogh regnes i dag som en af de væsentligste kunstnere i europæisk kunsthistorie. Hans malerier er blandt de mest værdifulde i hele verden.

Revolveren har tilbage i 2016 været udstillet på Van Gogh museet i Amsterdam.