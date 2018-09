Vind af stormstyrke forude: Her rammer blæsten

Der er vist ingen tvivl om, at den glohede sommer er slut, og det efterhånden er blevet efterår.

Og efterårsvejret fortsætter også i den uge, der kommer.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Jesper Eriksen.

- Det bliver allerede blæsende i løbet af i morgen, hvis man bor ude ved den jyske vestkyst.

- I morgen eftermiddag kommer vi på kuling ved den jyske vestkyst, siger han.

Stormstyrke tirsdag

Tirsdag breder blæsevejret sig over hele landet.

- Tirsdag får vi frisk vind til kuling fra sydvest og vest. Ved nogle kyster får vi op til hård kuling med vindstød af stormstyrke, siger Jesper Eriksen.

- Men det kommer til at blæse meget i hele landet tirsdag, det kan man især mærke, hvis man skal ud og cykle.

- Det bliver godt gammeldags efterårsvejr, siger han.

Både mandag, tirsdag, torsdag og fredag forventer DMI også, at der kommer regn.

Kolde nætter

Hvis man synes, det er begyndt at blive råkoldt om aftenen, har man helt ret, men det er faktisk ganske normalt for årstiden.

- Vi har passeret efterårsjævndøgn, så det er nu, at nætterne er begyndt at blive længere end dagene. Prisen for det er, at det bliver koldt om aftenen og om morgenen.

- Vi havde efterårets første nattefrost i Billund i onsdags. Det er meget normalt, at det sker i slutningen af september eller starten af oktober.

- Men fordi vi har haft en varm sommer, er der måske nogen, der har glemt hvor koldt det kan være, siger han.

DMI regner ikke med nattefrost i den kommende uge, men det kan blive ned til tre grader nogle nætter.