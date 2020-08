Vind i sejlene: Ordrerne vælter ind til Maria

- Jeg er stolt over at holde liv i et gammelt håndværk, siger sejlmager Maria, nybagt firmaejer på Fur

For to år siden fik hun svendebrev som den ene af blot to udlærte sejlmagere i Danmark i 2018.

Det ældgamle håndværk er i fare for at dø af mangel på frisk blod, men for Maria Øgård Madsen var det en ønskedrøm at lære faget.

Og for et halvt år siden flyttede hun til Fur, stiftede sit eget firma og fik foden under eget sejlloft.

Nu er 30-årige Maria bogstaveligt talt ved at blive blæst omkuld af ordrer. Senest har hun lavet to nye topsejl til Nationalmuseets gamle skonnert, Fulton, og i vinter syede hun 100 hængekøjer og et ræling-til-ræling solsejl til skoleskibet Danmark.

Ind imellem har hun leveret stort og småt. Alt fra revnede sejl til nye bådkalecher og læ- og solsejl plus nye hynder og køjesække.

På Fur har hun slået rod blandt gode venner, som pusler med gamle træskibe, og som brænder for fjordsejlads med brusende skum for boven og spændte sejl.

Mødt med åbne arme

I det hele taget er Maria Øgård Madsen som nybagt øbo på Fur blevet mødt med åbne arme.

Den lokale erhvervsrådgivning har hjulpet med diverse papirer, CVR-nummer, moms, budget og den slags formalia. Såmænd også en kassekredit på hendes blanke ansigt.

- Det er ret overvældende at opleve al den imødekommenhed. Jeg er meget taknemmelig.

- Jeg elsker jo at holde liv i dette fine gamle håndværk. Det er så solidt og traditionsrigt. At sy friske nye sejl til skibe, som andre har bygget og holdt vedlige med flid og kærlighed til søen, giver mening. Det gør mig stolt.

- Det er virkelig noget, jeg nyder at tænke over hver eneste dag, siger Maria.

Hænderne fulde

Siden hun ved juletid sidste år søsatte Limfjordens Sejlmageri og rykkede fra Esbjerg ind i et lejet hus med panoramaudsigt over fjorden og det jyske fastland, har hun haft hænderne fulde.

Hele førstesalen er indrettet som sejlloft, hvor kæresten Anders har bygget et enormt arbejdsbord på 16 kvadratmeter.

Firmaets hidtil dyreste anskaffelse, en spritny symaskine, koster godt 60.000 kroner, men så kan den også med tryklufthjælp knalde en synål gennem ti lag sejldug.

- Det er virkelig skønt at begynde dagen med tanken om, at jeg er min egen. Her bestemmer jeg, og det er fedt at tænke på, at den her arbejdsplads er min. Jeg har selv skabt den.

Artiklen fortsætter under billedet:



Maria Øgård Madsen lånte Fur Skoles gymnastiksal til klipning af de store stykker sejldug til Fulton. Hvert sejl fik efterfølgende monteret tov på alle kanter. - Det var hårdt, men spændende, lyder det fra sejlmager Maria. Privatfoto

Tjener allerede penge

- Og at det ikke bare løber rundt, men at jeg faktisk tjener penge. Det er lige til at blive høj over, smiler Maria.

- De to store topsejl, jeg lige har leveret til Fulton, var hårdt og spændende arbejde. De skulle jo laves i den oprindelige stil, men de var alt for store til mit eget arbejdsbord.

- Så fik jeg lov at låne skolens gymnastiksal, hvor jeg kunne klippe sejldugen i store stykker og lægge dem ud på gulvet for så at sy det hele sammen her på værkstedet.

Seks ugers ferie

Efter et travlt forår, som heldigvis undslap coronaen, har Maria Øgård Madsen foræret sig selv seks ugers ferie. Den første uge foregik til søs på træskibet Noatun i selskab med kæresten Anders og en håndfuld gode venner.

- Så bliver det ikke bedre, lyder det med et bredt smil fra sypigen med sans for søen og dens folk.