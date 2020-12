Vind-varsel: Her bliver det værst

2. juledag har vejrguderne ikke ligefrem været med os i Danmark, hvor vi har haft tiltagende blæst og regn henover landet.

Det billede ser ikke ud til at ændre sig søndag, snarere tværtimod.

- Generelt vil du hen over natten til søndag se vinden tiltage over hele landet, fortæller Mette Tilgaard Zhang, vagtchef ved DMI til Ekstra Bladet.

Lørdag har DMI udsendt et varsel om 'voldsomt vejr', der særligt kan ramme den jyske vestkyst.

- Fra meget tidligt søndag ser det ud til at det kraftigste blæsevejr rammer Vadehavet, og så breder det sig op langs den jyske vestkyst. Det er der, det bliver værst, og også der, vi har et varsel ude, forklarer Mette Zhang.

Netflix og sofa

Allerede lørdag aften sendte Sund og Bælt en advarsel ud om, at der er risiko for, at Storebæltsbroen må lukke for trafik mellem klokken syv og 17 søndag grundet den tiltagende blæst.

- Det vil jeg vurdere som værende fuldstændig rettidig omhu fra deres side af, siger Mette Zhang.

Bor du på den jyske vestkyst, vil det være en god idé at tage sine forholdsregler.

- Trampoliner, havemøbler og hvad man nu ellers måtte have stående, der ikke er fortøjet. Det er nok en god idé at sikre sig, at det ikke kan flyve omkring, fortæller Mette Zhang.

Selvom der ikke er udsendt varsel om voldsomt vejr på Sjælland og Fyn, ser det ikke ud til, at de går helt fri for det kedelige vejr.

- Søndag, og det gælder hele landet, indbyder mest til en Netflix dag på sofaen med en varm kakao eller en rask gløgg. For det bliver skisme råkoldt og ubehageligt.

- På Sjælland ligner det en til fire graders varme, i Jylland to til fem graders varme, fordi der trækker noget koldt luft op over landet nede sydfra. Det bliver rigtig vådt og blæsende, slår vagtchef ved DMI Mette Zhang fast.