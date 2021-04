Vinden skaber kaos: Kæmpe stillads væltet i København

Det blæser kraftigt i København, og et stillads på hjørnet af Nørre Allé og Møllegade har fået Moder Naturs kræfter at føle

Moder Natur viser sig fra sin mindre flatterende side. Kraftige vindstød har skabt kaos i København, hvor et stort stillads er væltet i krydset Nørre Allé og Møllegade på Nørrebro i København.

Vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen fortæller, at de er i gang med at danne sig et overblik over situationen.

- Vi er på vej derud. Der er faldet et stillads ned, men der er umiddelbart ingen tilskadekomne, siger han.

Politiet er i skrivende stund ved at danne sig et overblik over de materielle skader.

På billederne kan man se, at der venter et større oprydningsarbejde, hvor rester fra stilladset har spredt sig i området.

