Vinden tager til: Her skal du passe på

Vestjyderne kan forvente at blive rusket godt og grundigt igennem i eftermiddag.

- Fra omkring Limfjorden og nordover langs den jyske vestkyst er der en overgang risiko for stormende kuling (20-22 meter i sekundet) med vindstød af stormstyrke (25 meter i sekundet). Det bliver ret blæsende i hele landet, men det forventes værst lige syd for Limfjorden og op langs Vestkysten, siger vagthavende meteorolog hos DMI Dan Nilsvall til Ekstra Bladet.

- Det ser ikke ud til at blive så farligt, men det skyldes et lavtryk, som lige her til morgen ligger over Sydnorge og bevæger sig østpå, uddyber vejrmanden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Den kraftige vind får nu Vejdirektoratet til at fraråde vindfølsomme køretøjer at passere både Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Det gælder også Sallingsundbroen, som forbinder Mors og Salling.

Vejdirektoratet advarer også om kraftig vind på Svendborgsundbroen og Den Nye Lillebæltsbro.

Den stormende kuling med vindstød af stormstyrke forventes ifølge DMI at blive relativt kortvarig.

- Måske tre-fire timer fra lige inden frokost og lige efter frokost. Det bliver ved med at blæse, men de meget kraftige vindstød løjer af, siger han.

I aften er der risiko for forhøjet vandstand i Limfjorden og dermed oversvømmelser.

Der forventes mellem 120 og 160 centimeter over normal vandstand, lyder DMI's varsel.

- Det er lidt usikkert, om det bliver så voldsomt, som varslet, men vi holder øje med det og følger med i udviklingen deroppe, siger Dan Nilsvall.

Det er den kraftige vestenvind, som presser vand fra Nordsøen ind i Limfjorden.