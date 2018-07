​Vinder af seks millioner: - Jeg giver is til kollegaerne

KA-CHING! En stor lotto gevinst på mere en seks millioner kroner udløser både is til kollegaerne, fede fester og en ny bil

En kvinde på omkring de 50 år er blevet en stor portion penge rigere.

Helt præcis 6.000.050 iskolde kontanter er strøget ind på bankkontoen.

Og is er lige præcis, hvad den første bid af pengene skal bruges på.

- Jeg elsker mit job. De (mine kollegaer red.) har været så søde og glade på mine vegne, så i dag giver jeg is til alle, der er på arbejde, siger kvinden fra Kolding Kommune til Danske Spil.

Fandt ud af det på jobbet

Kvinden, der ønsker at være anonym, fandt ud af, at alle lottomillionerne var hendes, da hun var på arbejde.

- Der var en besked fra Danske Spil om, at jeg havde vundet de 6 millioner og 50 kroner. Jeg synes beløbet så mærkeligt ud. Ja, det hele så mærkeligt ud, og jeg måtte have en kollega til at læse mailen, fortæller hun.

Efter hun havde læst mailen, blev hun nødt til at ringe til Danske Spil for at være sikker på, at det hele var sandt.

- Det viste sig jo, at det simpelthen var rigtigt. Så begyndte jeg bare at hyle. Og kiggede op i himlen og sagde 'tak'.

Fester, ny bil og rejser

Udover at bruge pengene på is er der lagt planer for, hvordan de store millionbeløb ellers skal spenderes.

Kvinden har den seneste tid holdt to store fester, hvorfor hun har været bekymret for, hvorvidt der vil være penge nok til hende og mandens kobberbryllup.

Derudover skal også investeres i en lækker slæde til familiens indkørsel.

- Drømmen har altid været en Volvo XC 90, men den kan ikke være garagen. Så jeg køber nok en XC60 i stedet for. Og min mand vil gerne have en motorcykel. Derudover skal haven shines op, og vi skal forkæle børn, svigerbørn og børnebørn. Jeg tror blandt andet, vi skal ud at rejse sammen, afslutter hun til Danske Spil