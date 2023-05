Vinder en million kroner i Lotto - igen

En kvinde fra Aarhus vandt for nylig en million kroner i Lotto. Det samme gjorde hun for 30 år siden

Hvor heldig har man lov at være?

For en kvinde fra Aarhus må svaret være utroligt heldig. Chancen for at vinde en million kroner i Lotto er forsvindende lille - men ikke desto mindre er det det, hun har gjort - hele to gange.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

For snart 30 år siden kunne kvinden for første gang kalde sig lottomillionær, og dengang rakte pengene både til at bygge sommerhus og en tilbygning. Samtidig kunne hun og hendes mand lægge nogle penge til side.

Og da kvinden for nylig kom hjem fra kiosken, så sin mand i øjnene og fik fremstammet 'jeg tror, at vi har vundet en million!', var der ingen af dem, der helt kunne tro det.

'Unormalt heldig'

'Der vidste vi ikke, om vi skulle grine eller græde. Vi råbte op igen, det var så sjovt. Vi kiggede på hinanden, og så sagde jeg: Nu skal børnene have nogle af pengene, og det syntes min mand var en rigtig god idé, så nu har børnene fået hver deres portion,' lyder det fra den heldige Lotto-vinder i pressemeddelelsen.

'De sagde ’Det er løgn! I har ikke gjort det igen, vel?’, og så græd de af glæde, for det er mange penge for dem.'

Kvinden fortæller, at hun føler sig 'unormalt heldig'. Og så glæder hun sig over, at de brugte pengene på fornuftig vis sidst, de vandt.

'Vi var meget fornuftige dengang og mangler ikke noget i dag, og det er jo dejligt, at vi har det sådan. Nu kan vi videregive pengene til vores børn, og jeg kan slet ikke beskrive, hvor skønt det føles. Man tror jo, det er løgn.'

