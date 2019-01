Vindmølle kan ikke bremses: Løbet løbsk med 350 km/t.

En vindmølle på Rostrupvej 12, Monstrup tæt ved Hobro er løbet løbsk. Det bekræfter indsatsleder Jes Caspar Mortensen ved Nordjyllands Politi.

- Man kan tydeligt se, at den ene vindmølle kører meget hurtigere rundt end den mølle, som står cirka hundrede meter væk. Vi regner med, at den kører rundt med cirka 350 kilometer i timen ud ved vingespidserne, hvor de normalt kører med cirka 110.

Den store vindmølle har fuld fart på, og den er næsten umulig at stoppe.

- Der er to montører derude fra firmaet, som ejer vindmøllen. De fortæller, at vindmøllens automatiske nødbremsesystem er gået i stykker, og de derfor ikke kan stoppe den lige nu, fortæller Jes Caspar Mortensen.

Fordi vindmøllen har så meget fart på, og fordi de to montører skal ind i den for at bremse den, venter de med at stoppe den, til den kraftige vind i området er løjet af.

De to montører satser på, at de kan komme til at stoppe vindmøllen i løbet af tirsdag morgen. Indtil den store vindmølle er stoppet, er der oprettet en sikkerhedszone på 700-800 meter rundt om den.

- Heldigvis er det sådan, at der ikke bor nogen tæt på. Det nærmeste hus er cirka 800 meter væk, forklarer Jes Caspar Mortensen.